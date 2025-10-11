Sism à Dieulefit Exposition fresque Dieulefit

Sism à Dieulefit Exposition fresque Dieulefit samedi 11 octobre 2025.

Sism à Dieulefit Exposition fresque

La Halle Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-11 00:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-11

Mur du parking Roux devant l’entrée de l’école maternelle

Exposition de la fresque « Raccommodons-nous », dans le cadre de la biennale Sillon.

La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 91 89 83 cmongault@gmail.com

English :

Roux parking lot wall in front of nursery school entrance

Exhibition of the « Raccommodons-nous » fresco, as part of the Sillon biennial.

German :

Mauer des Parkplatzes Roux vor dem Eingang der Vorschule

Ausstellung des Wandbildes « Raccommodons-nous » im Rahmen der Biennale Sillon.

Italiano :

Muro del parcheggio Roux di fronte all’ingresso della scuola materna

Esposizione dell’affresco « Raccommodons-nous », nell’ambito della Biennale del Sillon.

Espanol :

Muro en el aparcamiento de Roux, frente a la entrada de la guardería

Exposición del fresco « Raccommodons-nous », en el marco de la bienal de Sillon.

