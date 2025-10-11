Sism à Dieulefit Exposition fresque Dieulefit
Sism à Dieulefit Exposition fresque Dieulefit samedi 11 octobre 2025.
Sism à Dieulefit Exposition fresque
La Halle Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-11 00:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-11
Mur du parking Roux devant l’entrée de l’école maternelle
Exposition de la fresque « Raccommodons-nous », dans le cadre de la biennale Sillon.
La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 91 89 83 cmongault@gmail.com
English :
Roux parking lot wall in front of nursery school entrance
Exhibition of the « Raccommodons-nous » fresco, as part of the Sillon biennial.
German :
Mauer des Parkplatzes Roux vor dem Eingang der Vorschule
Ausstellung des Wandbildes « Raccommodons-nous » im Rahmen der Biennale Sillon.
Italiano :
Muro del parcheggio Roux di fronte all’ingresso della scuola materna
Esposizione dell’affresco « Raccommodons-nous », nell’ambito della Biennale del Sillon.
Espanol :
Muro en el aparcamiento de Roux, frente a la entrada de la guardería
Exposición del fresco « Raccommodons-nous », en el marco de la bienal de Sillon.
