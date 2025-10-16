Sism à Dieulefit Projection Dieulefit
La Halle Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Cinéma Le Labor
Projection Conférence du film Captain Fantastic de Matt Ross 2016.
La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes m.oger@ccdb26.fr
English :
Cinéma Le Labor
Screening of Captain Fantastic by Matt Ross 2016.
German :
Kino Le Labor
Filmvorführung Vortrag des Films Captain Fantastic von Matt Ross 2016.
Italiano :
Cinéma Le Labor
Proiezione di Captain Fantastic di Matt Ross 2016.
Espanol :
Cinéma Le Labor
Proyección de Captain Fantastic de Matt Ross 2016.
