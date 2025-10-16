Sism à Dieulefit Projection Dieulefit

Sism à Dieulefit Projection Dieulefit jeudi 16 octobre 2025.

Sism à Dieulefit Projection

La Halle Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16

Date(s) :
2025-10-16

Cinéma Le Labor
Projection Conférence du film Captain Fantastic de Matt Ross 2016.
  .

La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   m.oger@ccdb26.fr

English :

Cinéma Le Labor
Screening of Captain Fantastic by Matt Ross 2016.

German :

Kino Le Labor
Filmvorführung Vortrag des Films Captain Fantastic von Matt Ross 2016.

Italiano :

Cinéma Le Labor
Proiezione di Captain Fantastic di Matt Ross 2016.

Espanol :

Cinéma Le Labor
Proyección de Captain Fantastic de Matt Ross 2016.

L’événement Sism à Dieulefit Projection Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux