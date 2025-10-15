Sism à Dieulefit Réalisation fresque participative Dieulefit

Sism à Dieulefit Réalisation fresque participative

La Halle Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15

Espace Jeunes de Dieulefit

Réalisation d’une fresque participative.

Contact Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr

La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes m.oger@ccdb26.fr

English :

Espace Jeunes de Dieulefit

Creation of a participative fresco.

Contact: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr

German :

Jugendzentrum von Dieulefit

Erstellung eines partizipativen Freskos.

Kontakt: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr

Italiano :

Spazio giovani Dieulefit

Creazione di un affresco partecipativo.

Contatto: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr

Espanol :

Espacio joven Dieulefit

Creación de un fresco participativo.

Contacto: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr

