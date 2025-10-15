Sism à Dieulefit Réalisation fresque participative Dieulefit
Sism à Dieulefit Réalisation fresque participative Dieulefit mercredi 15 octobre 2025.
Sism à Dieulefit Réalisation fresque participative
La Halle Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Espace Jeunes de Dieulefit
Réalisation d’une fresque participative.
Contact Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr
.
La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes m.oger@ccdb26.fr
English :
Espace Jeunes de Dieulefit
Creation of a participative fresco.
Contact: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr
German :
Jugendzentrum von Dieulefit
Erstellung eines partizipativen Freskos.
Kontakt: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr
Italiano :
Spazio giovani Dieulefit
Creazione di un affresco partecipativo.
Contatto: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr
Espanol :
Espacio joven Dieulefit
Creación de un fresco participativo.
Contacto: Mélanie Oger m.oger@ccdb26.fr
L’événement Sism à Dieulefit Réalisation fresque participative Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux