Sism à Dieulefit Soirée conférences débats Dieulefit lundi 6 octobre 2025.
La Halle Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-06 17:30:00
fin : 2025-10-06
2025-10-06
Soirée conférences-débats l’importance de créer du lien et de savoir l’entretenir, voire le réparer en cas de conflit.
La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 91 89 83 cmongault@gmail.com
English :
Lecture-debate evening: the importance of creating a bond and knowing how to maintain it, or even repair it in the event of conflict.
German :
Vortrags- und Diskussionsabend: Die Bedeutung des Aufbaus von Beziehungen und die Fähigkeit, sie aufrechtzuerhalten und im Konfliktfall sogar zu reparieren.
Italiano :
Una serata di conferenze e dibattiti: l’importanza di creare un legame e di saperlo mantenere, o addirittura riparare in caso di conflitto.
Espanol :
Una velada de charlas y debates: la importancia de crear un vínculo y saber mantenerlo, o incluso repararlo en caso de conflicto.
L’événement Sism à Dieulefit Soirée conférences débats Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux