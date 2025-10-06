Sism à Dieulefit Soirée conférences débats Dieulefit

Sism à Dieulefit Soirée conférences débats Dieulefit lundi 6 octobre 2025.

Sism à Dieulefit Soirée conférences débats

La Halle Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 17:30:00

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

Soirée conférences-débats l’importance de créer du lien et de savoir l’entretenir, voire le réparer en cas de conflit.

.

La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 91 89 83 cmongault@gmail.com

English :

Lecture-debate evening: the importance of creating a bond and knowing how to maintain it, or even repair it in the event of conflict.

German :

Vortrags- und Diskussionsabend: Die Bedeutung des Aufbaus von Beziehungen und die Fähigkeit, sie aufrechtzuerhalten und im Konfliktfall sogar zu reparieren.

Italiano :

Una serata di conferenze e dibattiti: l’importanza di creare un legame e di saperlo mantenere, o addirittura riparare in caso di conflitto.

Espanol :

Una velada de charlas y debates: la importancia de crear un vínculo y saber mantenerlo, o incluso repararlo en caso de conflicto.

L’événement Sism à Dieulefit Soirée conférences débats Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux