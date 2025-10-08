SISM Animation Hortithérapie Village Santé Mentale Place St Jean Valence
SISM Animation Hortithérapie Village Santé Mentale Place St Jean Valence mercredi 8 octobre 2025.
SISM Animation Hortithérapie Village Santé Mentale
Place St Jean Halle St Jean Valence Drôme
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 18:00:00
2025-10-08
Participer à la création de son panier automnal avec des plantes et des bulbes de saison
Place St Jean Halle St Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mat.valence@gmail.com
English :
Help create your autumn basket with seasonal plants and bulbs
German :
An der Gestaltung eines herbstlichen Korbes mit Pflanzen und Blumenzwiebeln der Saison teilnehmen
Italiano :
Aiutate a creare il vostro cestino autunnale con piante e bulbi di stagione
Espanol :
Ayude a crear su cesta de otoño con plantas y bulbos de temporada
L’événement SISM Animation Hortithérapie Village Santé Mentale Valence a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme