SISM Animation Hortithérapie Village Santé Mentale Place St Jean Valence mercredi 8 octobre 2025.

Place St Jean Halle St Jean Valence Drôme

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-10-08

Participer à la création de son panier automnal avec des plantes et des bulbes de saison

Place St Jean Halle St Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mat.valence@gmail.com

English :

Help create your autumn basket with seasonal plants and bulbs

German :

An der Gestaltung eines herbstlichen Korbes mit Pflanzen und Blumenzwiebeln der Saison teilnehmen

Italiano :

Aiutate a creare il vostro cestino autunnale con piante e bulbi di stagione

Espanol :

Ayude a crear su cesta de otoño con plantas y bulbos de temporada

L’événement SISM Animation Hortithérapie Village Santé Mentale Valence a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme