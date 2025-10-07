SISM Conférence gesticulée « Folie du monde sors de mon corps ! » Médiathèque Intercommunale Montélimar

SISM Conférence gesticulée « Folie du monde sors de mon corps ! »

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07 19:45:00

2025-10-07

À travers son admiration pour les gens atypiques qui l’ont parfois payé cher dans l’histoire, Marie Louvet s’interroge sur le monde qui l’entoure est-il possible de coopérer, de tisser des liens avec soi-même, avec l’autre, avec le vivant et le monde?

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Through her admiration for atypical people who have sometimes paid a high price in history, Marie Louvet wonders about the world around her: is it possible to cooperate, to forge links with oneself, with others, with the living and the world?

German :

Durch ihre Bewunderung für ungewöhnliche Menschen, die in der Geschichte manchmal einen hohen Preis bezahlt haben, stellt sich Marie Louvet Fragen über die Welt um sie herum: Ist es möglich, zu kooperieren, Beziehungen zu sich selbst, zu anderen, zu Lebewesen und zur Welt zu knüpfen?

Italiano :

Attraverso l’ammirazione per le persone atipiche che talvolta hanno pagato un prezzo elevato nella storia, Marie Louvet si interroga sul mondo che la circonda: è possibile cooperare, creare legami con se stessi, con gli altri, con i vivi e con il mondo?

Espanol :

A través de su admiración por personas atípicas que a veces han pagado un alto precio en la historia, Marie Louvet se interroga sobre el mundo que la rodea: ¿es posible cooperar, forjar vínculos con uno mismo, con los demás, con los vivos y con el mundo?

