SISM Lecture à voix haute Médiathèque Intercommunale Montélimar
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
SISM Lecture à voix haute
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:00:00
fin : 2026-10-14 19:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Dans le cadre de l’atelier d’écriture en partenariat avec le C2R, une lecture avait été donnée en mars 2026.
A l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale, les participants vous proposent de partager ce moment de lecture à voix haute.
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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
As part of the writing workshop in partnership with C2R, a reading was held in March 2026.
To mark Mental Health Awareness Week, the participants invite you to join them for this read-aloud session.
L’événement SISM Lecture à voix haute Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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