SISM Lecture à voix haute Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

SISM Lecture à voix haute

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14 19:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Dans le cadre de l’atelier d’écriture en partenariat avec le C2R, une lecture avait été donnée en mars 2026.

A l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale, les participants vous proposent de partager ce moment de lecture à voix haute.

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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

As part of the writing workshop in partnership with C2R, a reading was held in March 2026.

To mark Mental Health Awareness Week, the participants invite you to join them for this read-aloud session.

L’événement SISM Lecture à voix haute Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération