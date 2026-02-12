SISM Pique-nique et visite du jardin Le Sourn
SISM Pique-nique et visite du jardin Le Sourn mercredi 8 avril 2026.
SISM Pique-nique et visite du jardin
Jardin qui cache la forêt Le Sourn Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 12:00:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Semaines d’information sur la santé mentale
Apportez votre pique-nique et venez découvrir cet espace protégé dédié à la nature.
Et aussi atelier Land’art et tressage de lierre
Gratuit, inscription conseillée au 06 76 13 26 28 .
Jardin qui cache la forêt Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 76 13 26 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SISM Pique-nique et visite du jardin Le Sourn a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté