SISM Pique-nique et visite du jardin

Jardin qui cache la forêt Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 12:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Semaines d’information sur la santé mentale

Apportez votre pique-nique et venez découvrir cet espace protégé dédié à la nature.

Et aussi atelier Land’art et tressage de lierre

Gratuit, inscription conseillée au 06 76 13 26 28 .

Jardin qui cache la forêt Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 76 13 26 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SISM Pique-nique et visite du jardin Le Sourn a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté