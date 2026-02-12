SISM Réalisation collective en pyrogravure sur mobilier urbain Le Sourn
SISM Réalisation collective en pyrogravure sur mobilier urbain Le Sourn mardi 7 avril 2026.
SISM Réalisation collective en pyrogravure sur mobilier urbain
Jardin qui cache la forêt Le Sourn Morbihan
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-07 16:00:00
2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14
Laissez libre court à votre imagination en participant à la décoration d’un banc en bois
Inscription au 02 97 25 44 42 .
Jardin qui cache la forêt Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 44 42
