SISMIC FESTIVAL – ASININE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

SISMIC FESTIVAL – ASININE Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

ASININE – MADEMOISELLE LOU – TOMALe Sismic Festival reprend ses quartiers à La Coopérative de Mai en cette rentrée 2025Cette année la zone Sismic s’étalera sur 3 jours avec une programmation intergénérationnelle allant d’un J9ueve pour ouvrir le bal le vendredi 3 octobre, au tonton du bled RimK pour clôturer la grande salle le samedi 11 avant de conclure cette nouvelle édition par un after Arch Club en nocturne dont les guests seront révélés prochainement.Sans oublier la nouvelle génération qui nous tient tant à coeur avec Dakeez, Asinine, Mademoiselle Lou et toma! dont les projets ont tout des futures têtes d’affiche de l’industrie musicale.RDV les 3, 10 et 11 octobre à La Coopérative de Mai pour cette nouvelle secousse Sismic !

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63