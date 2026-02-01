SISS ET UNN Munster

SISS ET UNN

1 place de la tuilerie Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Comme une initiation à la vie, cette aventure de deux êtres humains, dans leur particularité, va résonner avec l’histoire propre de chaque spectateur, de l’enfant à l’adulte, tant elle raconte l’universel dans le singulier.

Théâtre Dorliss et Compagnie.

1 place de la tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

English :

Like an initiation to life, this adventure of two human beings, in their particularity, will resonate with the story of each spectator, from child to adult, so much it tells the universal in the singular.

