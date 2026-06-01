Sissy

Sissy en fêtes

Sissy Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La commune de Sissy sera en fête le 14 juin !

Pour l’occasion, une brocante, une exposition de voitures anciennes et des animations sont prévues !

Réservation par SMS au 06 66 23 13 07 ou par mail à mairie@sissy.fr

Tarif exposant 1€ le mètre.

Réservé au particulier.

La commune de Sissy sera en fête le 14 juin !

Pour l’occasion, une brocante, une exposition de voitures anciennes et des animations sont prévues !

Réservation par SMS au 06 66 23 13 07 ou par mail à mairie@sissy.fr

Tarif exposant 1€ le mètre.

Réservé au particulier. .

Sissy 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 66 23 13 07 mairie@sissy.fr

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English :

The commune of Sissy will be celebrating on June 14!

For the occasion, a flea market, a vintage car show and other activities are planned!

Reservations by SMS to 06 66 23 13 07 or by e-mail to mairie@sissy.fr

Exhibitor price: 1? per metre.

Private customers only.

L’événement Sissy en fêtes Sissy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois