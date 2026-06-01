Sissy en fêtes Sissy
Sissy en fêtes Sissy dimanche 14 juin 2026.
Sissy
Sissy en fêtes
Sissy Aisne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La commune de Sissy sera en fête le 14 juin !
Pour l’occasion, une brocante, une exposition de voitures anciennes et des animations sont prévues !
Réservation par SMS au 06 66 23 13 07 ou par mail à mairie@sissy.fr
Tarif exposant 1€ le mètre.
Réservé au particulier.
La commune de Sissy sera en fête le 14 juin !
Pour l’occasion, une brocante, une exposition de voitures anciennes et des animations sont prévues !
Réservation par SMS au 06 66 23 13 07 ou par mail à mairie@sissy.fr
Tarif exposant 1€ le mètre.
Réservé au particulier. .
Sissy 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 66 23 13 07 mairie@sissy.fr
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English :
The commune of Sissy will be celebrating on June 14!
For the occasion, a flea market, a vintage car show and other activities are planned!
Reservations by SMS to 06 66 23 13 07 or by e-mail to mairie@sissy.fr
Exhibitor price: 1? per metre.
Private customers only.
L’événement Sissy en fêtes Sissy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois