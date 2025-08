Sista Loka, DJ set MOJO Nantes

Sista Loka, DJ set MOJO Nantes vendredi 29 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 21:00 – 23:00

Gratuit : non

Mélomane et amoureuse du chant, Sista Loka a collectionné des vinyles, joué des classiques et des finesses de la black music pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, passée au numérique, elle ambiance avec des musiques dancefloor, de l’afrobeats au dancehall, du hip-hop à l’électropical…des influences qui se croisent et se rassemblent dans un esprit convivial !

MOJO Nantes 44000