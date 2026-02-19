Sisters in Dub Charleville-Mézières

Sisters in Dub

Sisters in Dub : marché créatif, friperie, food & sound systemNouveau, cette année, le Forum, situé au numéro 18 de la rue Jean Jaurès, met à l’honneur les femmes pour un événement exceptionnel. La scène accueillera, en exclusivité, une programmation reggae dub uniquement féminine avec Zofa Sound System, Meladub et Nessia Lioness, de 15 h à 20 h 30, dimanche 8 mars 2026, au Forum.Avant leur prestation, retrouvez leurs partenaires de 12 h à 17 h 30 dans le bar et le jardin du Forum. Au programme : des stands d’art, de la friperie, des boissons et de la nourriture.Prix libre, sans réservation

Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@ mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Sisters in Dub: creative market, thrift shop, food & sound systemNew this year, the Forum, located at number 18 rue Jean Jaurès, is putting the spotlight on women for an exceptional event. The stage will host an exclusive all-female reggae dub line-up featuring Zofa Sound System, Meladub and Nessia Lioness, from 3pm to 8:30pm on Sunday, March 8, 2026, at the Forum.Before their performance, meet their partners from 12pm to 5:30pm in the Forum bar and garden. On the program: art stalls, thrift shops, drinks and food

