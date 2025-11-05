Sisters’ Letters Musée de Bretagne Rennes

Sisters’ Letters Musée de Bretagne Rennes mercredi 5 novembre 2025.

Sisters’ Letters Musée de Bretagne Rennes Mercredi 5 novembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Le Paul Andrz Trio s’est appuyé sur les textes de huit autrices anglophones contemporaines pour écrire ses compositions, influencées par le jazz, le folk.

Paul Andrzejewski (guitare, composition), Dylan James (voix, contrebasse, compositions), Clément Lemennicier (bugle, voix)

Dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T13:30:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine