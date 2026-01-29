Sisyphe à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Dans Le mythe de Sisyphe, Albert Camus se penche sur l’absurdité de ce monde malgré laquelle la vie vaudrait la peine d’être vécue. Et pourquoi ne pas tenter de sublimer cette folie ? Sisyphe, c’est rêver ensemble à cette quête sans fin qu’est celle de notre identité, aux ponts entre nos origines et nos lendemains.

avec : Donia Berriri, voix, synthés, Thomas Caillou, guitare, voix, Linda Oláh, voix, effets, basse, Thibault Perriard, voix, batterie, guitare, violoncelle, Isabel Sörling, voix, effets, guitare, synthés Lawrence Williams, voix, guitare, saxophones alto et baryton.

Donia Berriri est accueillie en résidence pour la saison 25/26.

Porté par Donia Berriri, Sisyphe est un laboratoire de création musicale et poétique autour du lien aux racines, interprété en français, suédois, anglais, arabe, hongrois.

Le mercredi 11 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/sisyphe/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



