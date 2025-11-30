Sitar for soul

Deepsankar Bhattacharjee – Sitar

Abhirup Roy – Tabla Théâtre Mandapa Paris Dimanche 30 novembre, 18h00 Payant

Plein tarif 20 EUR

Tarif réduit 15 EUR

Moins de 15 ans 10 EUR

Le duo magique de « Sitar for soul » se produit une fois par an au Mandapa et fédère déjà de nombreux fans par sa musicalité et sa virtuosité qui enthousiasme le public… À ne pas rater !

Le sitar est l’instrument virtuose utilisé pour mettre en valeur les ragas traditionnels de la musique classique du nord de l’Inde, tandis que le tabla met en évidence les subtilités du rythme.

Précoce et virtuose, Deepsankar est la quatrième génération d’une famille de musiciens. Il s’est embarqué dans son voyage musical dès son plus jeune âge sous la direction de son père, Pt. Hara Shankar Bhattacharya, et sous les conseils attentifs du maître Ustad Abdul Halim Jaffer Khan.

Tabliste de la Benaras Gharana, Abhirup Roy est très acclamé par le public et les musiciens de Kolkata pour son jeu virtuose.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-30T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T19:30:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/sitar-for-soul-3 lemandapa@gmail.com 0145899900

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00