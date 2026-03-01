SitCom la série improvisée L’Art des Choix de Chony Bourg-lès-Valence

SitCom la série improvisée

L’Art des Choix de Chony 34 Rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 1 – 1 – 15 EUR

prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 21:45:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir le premier épisode d’une nouvelle série inédite, composée sur mesure avec votre recette favorite ! 4 Amis et un canapé, pour créer une sitcom totalement improvisée !

L’Art des Choix de Chony 34 Rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.lesgensdacote@gmail.com

English :

Come and discover the first episode of a new series, made to measure with your favorite recipe! 4 Friends and a Couch, to create a totally improvised sitcom!

