SitCom la série improvisée L’Art des Choix de Chony Bourg-lès-Valence

L’Art des Choix de Chony 34 Rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 1 – 1 – 15 EUR
prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 21:45:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez découvrir le premier épisode d’une nouvelle série inédite, composée sur mesure avec votre recette favorite ! 4 Amis et un canapé, pour créer une sitcom totalement improvisée !
L’Art des Choix de Chony 34 Rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.lesgensdacote@gmail.com
English :
Come and discover the first episode of a new series, made to measure with your favorite recipe! 4 Friends and a Couch, to create a totally improvised sitcom!
