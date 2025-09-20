Site d’art contemporain Ginkgo JEP 2025 Troyes
Site d’art contemporain Ginkgo JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.
Site d’art contemporain Ginkgo JEP 2025
9 rue Jeanne d’Arc Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 12:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
>> Portes ouvertes des ateliers GINKGO
Découvrez des ateliers d’artistes. .
9 rue Jeanne d’Arc Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 55 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Site d’art contemporain Ginkgo JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne