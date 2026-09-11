Site de méthanisation – respect de l’environnement, Laprovol Énergie, Renay

Informations pratiques

Site de méthanisation – respect de l’environnement Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Laprovol Énergie Loir-et-Cher

50 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Site de production d’électricité depuis 2010 par méthanisation. Utilisation de matières premières d’origine naturelle animale et végétale.

Les matières premières proviennent des agriculteurs proches du site.

Laprovol Énergie 2 Chanteloup, 41100 Renay Renay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 23 61 62 Société de production d’électricité par méthanisation en utilisant des matières premières agricoles de proximité. Productrice d’électricité depuis 2010.

Site de production d’électricité depuis 2010 par méthanisation. Utilisation de matières premières d’origine naturelle animale et végétale.