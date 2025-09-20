Site des fours à chaux Ecomusée des fours à chaux Erbray

Site des fours à chaux 20 et 21 septembre Ecomusée des fours à chaux Loire-Atlantique

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez le site des fours à Chaux par le biais de panneaux d’interprétation vous permettant de mieux comprendre l’histoire du site en passant par la formation du calcaire, la découverte de l’exploitation de la carrière et les hommes et les femmes qui ont contribués à faire vivre ce site majeur du territoire. Panneaux visibles du chemin avec lecture audio proposée. Accès au site interdit pour des raisons de sécurité.

Ecomusée des fours à chaux route de saint julien de vouvantes erbray Erbray 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr

L’écomusée présente une maison d’ouvrier chaufournier reconstituée d’époque avec exposition de documents, d’outils et de supports vidéo

écomusée des fours chaux