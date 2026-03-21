Site et chapelle du calvaire Mirabel-aux-Baronnies
Site et chapelle du calvaire Mirabel-aux-Baronnies mercredi 1 avril 2026.
Site et chapelle du calvaire
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Pèlerinage du Mercredi Saint pour exprimer l’attachement au patrimoine communal. Un verre de l’amitié sera offert par l’ASPMP. En cas de mauvais temps, rendez-vous à l’Église du village de Mirabel-aux-Baronnies.
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 08 45 29
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English :
Holy Wednesday pilgrimage to express attachment to local heritage. A friendly drink will be offered by the ASPMP. In case of bad weather, we’ll meet at the Mirabel-aux-Baronnies village church.
L’événement Site et chapelle du calvaire Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale