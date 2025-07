Site Gallo Romain Gennes-Val-de-Loire

Site Gallo Romain

Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Visite guidée par Gilbert Boisbouvier à la découverte du patrimoine antique de la commune et dédicace de son livre Au temps des Gallo-Romains.

Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

Gilbert Boisbouvier takes visitors on a guided tour of the commune’s ancient heritage, and signs his book Au temps des Gallo-Romains.

German :

Führung von Gilbert Boisbouvier zur Entdeckung des antiken Erbes der Gemeinde und Signierung seines Buches Au temps des Gallo-Romains.

Italiano :

Gilbert Boisbouvier accompagna i visitatori in una visita guidata del patrimonio antico della città e firma il suo libro Au temps des Gallo-Romains.

Espanol :

Gilbert Boisbouvier acompaña a los visitantes en una visita guiada por el patrimonio antiguo de la ciudad y firma su libro Au temps des Gallo-Romains.

