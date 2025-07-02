Site historique soutenu par la Fondation du Patrimoine Poulaines

Site historique soutenu par la Fondation du Patrimoine

11 Rue du Château Poulaines Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-09-01 18:00:00

2025-07-02 2025-09-02 2025-10-18

Le Domaine de Poulaines, site historique soutenu par la Fondation du Patrimoine.

Le Domaine de Poulaines est le lauréat 2024 » Site emblématique » de la Mission Bern de la région Centre-Val de Loire.

Le principal objectif de la Mission Patrimoine, portée par Stéphane BERN, est de sauvegarder le patrimoine français dans toute sa diversité.

Le Domaine engage un ambitieux projet de restauration des communs Brettes, bâtiments qui entourent le manoir Renaissance.

Une cagnotte de financement participatif est d’ores-et-déjà lancée en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. 5 .

11 Rue du Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com

English :

The Domaine de Poulaines, a historic site supported by the Fondation du Patrimoine.

German :

Die Domaine de Poulaines, eine historische Stätte, die von der Stiftung für das Kulturerbe unterstützt wird.

Italiano :

Il Domaine de Poulaines, sito storico sostenuto dalla Fondation du Patrimoine.

Espanol :

El Domaine de Poulaines, un lugar histórico apoyado por la Fondation du Patrimoine.

