Site médiéval de Rochefort, Rochefort, Saint-Martin-en-Haut

Site médiéval de Rochefort Samedi 27 juin, 08h00 Rochefort Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T08:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T08:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Le hameau de Rochefort, situé dans les Monts du Lyonnais, est un lieu plein de charme au coeur d’un environnement naturel et paisible. Connue pour son patrimoine historique, il abrite notamment une ancienne chapelle ainsi qu’un donjon médiéval, vestige de l’ancien château de Rochefort.

La Chapelle, simple et authentique, témoigne de l’importance de la vie religieuse dans les villages d’autrefois. Le donjon, quant à lui, rappelle le passé défensif du site et offre un aperçu de l’histoire médiévale locale. Entre patrimoine, histoire et paysages verdoyants, accessible à pied depuis Saint-Martin-en-Haut, Rochefort constitue une étape idéale pour découvrir les Monts du Lyonnais.

Rochefort Rochefort 69850 Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Rochefort est un petit hameau situé dans les Monts du Lyonnais, apprécié pour son calme et son cadre naturel préservé. Vous pouvez venir le visiter en accès libre, profiter de ses collines verdoyantes

Destination Monts du Lyonnais