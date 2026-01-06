Site naturel de Ploumanac’h une heure d’évasion Perros-Guirec

Site naturel de Ploumanac’h une heure d’évasion

Chemin du Phare Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Lors d’une balade le long du sentier des douaniers, découvrez l’incroyable richesse du site naturel protégé de Ploumanac’h. Laissez ce paysage exceptionnel vous émerveiller !

Réservation obligatoire. .

Chemin du Phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

