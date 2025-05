Food&Film des Froufrous de Lilith – Site supérette – Centre d’art contemporain de Malakoff Malakoff, 7 juin 2025, Malakoff.

Nuit Blanche est de retour dans le quartier Stalingrad, pour une soirée en plein air. Le centre d’art contemporain de Malakoff installe un grand écran, des transats, des tables, pour une soirée artistique et conviviale. Pour l’occasion, les Froufrous de Lilith (Bulle Meignan et Camille Zéhenne) réédite leur Food&Film autour du thème « Travailler ».

À mi-chemin entre une proposition plastique à part entière et la curation de contenus originaux, ce programme prend le temps de s’intéresser à ces thématiques universelles auxquelles on ne réfléchit jamais assez tant elles sont inhérentes à nos existences. Drôle et philosophique, la séance s’accompagne d’une création culinaire à déguster pendant l’entracte, apportant au Food&Film cette dimension multisensorielle et conviviale qui lui est propre.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Site supérette – Centre d’art contemporain de Malakoff 28, boulevard Stalingrad 92240 Malakoff

