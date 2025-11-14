SITU Promenade de la Digue Nyons

SITU

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Spectacle de portées de femmes qui questionnera la place que l’on occupe, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et de Nyons en scène.

Cirque contemporain

Tout public Durée 55 minutes

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of International Women?s Rights Day and Nyons en Scène, a show of women?s lifts questioning the place we occupy.

Contemporary circus

All audiences Running time: 55 minutes

L’événement SITU Nyons a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale