SITU Promenade de la Digue Nyons dimanche 8 mars 2026.
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08
Spectacle de portées de femmes qui questionnera la place que l’on occupe, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et de Nyons en scène.
Cirque contemporain
Tout public Durée 55 minutes
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
As part of International Women?s Rights Day and Nyons en Scène, a show of women?s lifts questioning the place we occupy.
Contemporary circus
All audiences Running time: 55 minutes
