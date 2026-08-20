Siwo batterie – Le Moysan, Capesterre de Marie-Galante, Capesterre-de-Marie-Galante

Informations pratiques

Siwo batterie – Le Moysan 19 et 20 septembre Capesterre de Marie-Galante Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Symbole du patrimoine gastronomique de Marie-Galante, le sirop de batterie puise ses racines à Capesterre. Dans cette commune, une famille préserve précieusement les gestes d’antan pour élaborer ce concentré de canne traditionnel, perpétuant ainsi une histoire familiale et artisanale unique.

Capesterre de Marie-Galante Capesterre-de Marie Galante 9740 Capesterre-de-Marie-Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.999.499 « À Marie-Galante, et plus particulièrement sur la commune de Capesterre, le sirop de batterie s’impose comme une véritable institution. Ancrée dans la tradition locale, une famille emblématique y perpétue avec passion ce savoir-faire ancestral, préservant ainsi tout un pan de l’héritage sucrier de l’île. »

Le Siwo Batterie, une histoire une identité

©Le Moysan