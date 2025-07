Six° Compiègne

Six° Compiègne mardi 16 décembre 2025.

Place Briet d'Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

Début : 2025-12-16 20:30:00

2025-12-16

Cinq individus reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit dans une vieille bâtisse au coeur de la forêt… dans une maison vivante ! On avait adoré leur show hivernal Blizzard en 2023, cette fois-ci FLIP Fabrique revient avec une épatante comédie acrobatique bourrée de virtuosité et d’humour.

Un soir d’orage, cinq parfaits inconnus sont conviés à se retrouver dans une étrange demeure. Dotée d’une conscience, cette dernière semble bien les connaître. Avec une curieuse boîte de contrôle, elle les guidera pendant le séjour et leur fera découvrir des facettes inconnues de leur personnalité. Le chemin sera certes rocambolesque, mais il sera aussi festif, coloré et débordant de performances acrobatiques époustouflantes !

Pour cette nouvelle création, la compagnie québécoise continue de revisiter les arts du cirque contemporain, jouer avec ses règles et réinventer ses frontières. Avec fougue, les cinq circassiens enchaînent les acrobaties, jusqu’aux figures les plus complexes, jongles burlesques, ou encore numéros d’équilibre palpitants. Le tout dans un jeu théâtral qui amusera petits et grands.

Un tourbillon de drôlerie et de virtuosité, où le banal devient extraordinaire et l’ingéniosité est toujours au rendez-vous ! 17 .

Place Briet d'Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

