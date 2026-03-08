SIX° FLIP FABRIQUE Parc Rayonnant Sérignan

SIX° FLIP FABRIQUE

Cinq inconnus réunis par une mystérieuse maison vivante. Une comédie acrobatique signée FLIP Fabrique où l’extraordinaire surgit du quotidien.

Cinq inconnus reçoivent une mystérieuse invitation qui les mène, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée au cœur de la forêt.

Très vite, ils découvrent que cette maison n’est pas ordinaire elle a une âme, une personnalité propre, et semble les connaître intimement dès qu’ils en franchissent le seuil.

Durant leur séjour, elle leur parle, les guide, et révèle des facettes insoupçonnées de leur personnalité.

Avec FLIP Fabrique, le quotidien se transforme en extraordinaire dans une comédie acrobatique pleine d’inventivité.

On dit que nous sommes à six degrés de séparation les uns des autres… Mais puisqu’ils ne sont que cinq sur scène, et si la sixième personne, le lien manquant, c’était vous ?

Five strangers brought together by a mysterious living house. An acrobatic comedy by FLIP Fabrique, where the extraordinary emerges from the everyday.

