Six° Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras
Six° Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras dimanche 29 mars 2026.
Six°
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Compagnie FLIP Fabrique Québec, Canada
Mise en scène Olivier Lépin
Cinq individus qui ne se connaissent pas reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée au cœur de la forêt. Lors du séjour, elle parle (oui oui ! Une maison qui parle), guide, et fait découvrir des facettes inconnues de la personnalité de ses invités. Le chemin sera peut-être rocambolesque, mais il sera toujours aussi festif, coloré et synonyme de prouesses acrobatiques époustouflantes ! .
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr
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English : Six°
L’événement Six° Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Gujan-Mestras
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