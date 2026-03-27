Six° Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Six°

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Compagnie FLIP Fabrique Québec, Canada

Mise en scène Olivier Lépin

Cinq individus qui ne se connaissent pas reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée au cœur de la forêt. Lors du séjour, elle parle (oui oui ! Une maison qui parle), guide, et fait découvrir des facettes inconnues de la personnalité de ses invités. Le chemin sera peut-être rocambolesque, mais il sera toujours aussi festif, coloré et synonyme de prouesses acrobatiques époustouflantes ! .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Six°

L’événement Six° Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Gujan-Mestras