SIX INVITATIONAL 2026 – ADIDAS ARENA Paris

MAIN EVENT Début : 2025-11-09 à 20:00. Tarif : – euros.

MAIN EVENTLET’S GET READY TO RUMBLE !!!!Deux humoristes. Deux styles. Un seul vainqueur : le public.Sous-Côté et Aymar montent sur le ring avec Main Event, un duel de stand-up où les punchlines fusent et les rires explosent.Deux visions de l’humour qui s’opposent, se provoquent et s’accordent pour le plus grand plaisir de la salle. Qui marquera le plus de points ? Venez trancher !Distribution :De et avec Sous-Côté et AymarDurée :1h10 – 70 minutes

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75