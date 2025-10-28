« SIX JOURS, CE PRINTEMPS-LA » un film de Joachim Lafosse Centre Wallonie-Bruxelles Paris

« SIX JOURS, CE PRINTEMPS-LA » un film de Joachim Lafosse Centre Wallonie-Bruxelles Paris mardi 28 octobre 2025.

Malgré les difficultés, Sana tente d’offrir à ses jumeaux des vacances de printemps. Comme son projet tombe à l’eau, elle décide avec eux de séjourner sur la côte d’Azur dans la villa luxueuse de son ex belle-famille. En cachette. Six jours de soleil qui marqueront la fin de l’insouciance.

En compétition au Festival de San Sebastian 2025.

(2025 – Belgique/France/Luxembourg – 1h34)

Dans le cadre des Rendez-vous des cinéastes, le CWB|Paris vous invite à l’avant-première du film « SIX JOURS, CE PRINTEMPS-LA » en présence du réalisateur et de l’actrice Eye Haïdara.

Le mardi 28 octobre 2025

de 20h00 à 21h45

payant

De 3 à 5 euros.

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-six-jours-ce-printemps-la-un-film-de-joachim-lafosse +33153019696 info@cwb.fr