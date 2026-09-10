Six siècles d’histoire à travers une visite guidée, Hermitage Gantois, Lille

Informations pratiques

Six siècles d’histoire à travers une visite guidée Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h00 Hermitage Gantois Nord

Limité à 15 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Découvrez l’histoire fascinante d’un ancien hospice devenu l’un des hôtels les plus emblématiques de Lille. Au fil de cette visite commentée, laissez-vous guider à travers les siècles et explorez un patrimoine unique, où héritage architectural et art de vivre se rencontrent avec élégance.

Hermitage Gantois 224 Rue Pierre Mauroy 59000 LILLE Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0661970653 https://lille.catholique.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://jepm.lille.fr »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@gantoislille.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 20 85 30 30 »}]

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