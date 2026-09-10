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Six siècles d’histoire à travers une visite guidée, Hermitage Gantois, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Hermitage Gantois · Lille

Six siècles d’histoire à travers une visite guidée, Hermitage Gantois, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hermitage Gantois
Adresse
224 Rue Pierre Mauroy 59000 LILLE
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Limité à 15 personnes par session.

Six siècles d’histoire à travers une visite guidée Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h00 Hermitage Gantois Nord

Limité à 15 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Découvrez l’histoire fascinante d’un ancien hospice devenu l’un des hôtels les plus emblématiques de Lille. Au fil de cette visite commentée, laissez-vous guider à travers les siècles et explorez un patrimoine unique, où héritage architectural et art de vivre se rencontrent avec élégance.

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