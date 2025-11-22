6E MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS OCCITANS ET AFRICAINS Sète
Outre la présence de 13 stands d’artisans créateurs occitans et africains, et celui de l’association, qui propose une brocante de Noël à tout petits prix.
6e Marché de Noël de l’association L.A.A. Les Amis de l’Afrique !Du samedi 22 au dimanche 23 novembre, la chapelle des Pénitents 98 Grand’Rue Mario-Roustan à Sète accueille de 10 heures à 18 heures30 Entrée libre.Outre la présence de 13 stands d’artisans créateurs occitans et africains, et celui de l’association, qui propose une brocante de Noël à tout petits prix.Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 23 novembre à 17 heures.Durant les deux jours, vin chaud et gourmandises. De plus, le père Noël annonce sa venue le samedi 22 vers 16h. .
English :
In addition to the 13 stalls of Occitan and African craftsmen, and the association?s own stall offering a Christmas flea market at very low prices.
German :
Neben den 13 Ständen okzitanischer und afrikanischer Kunsthandwerker und dem Stand des Vereins, der einen Weihnachtsflohmarkt zu sehr kleinen Preisen anbietet.
Italiano :
Oltre a 13 bancarelle di artigianato di designer occitani e africani, l’associazione propone anche un mercatino natalizio a prezzi molto bassi.
Espanol :
Además de 13 puestos de artesanía de diseñadores occitanos y africanos, la asociación ofrece un mercadillo navideño a precios muy bajos.
