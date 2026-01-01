Sixtion X Baara présente le 23 janvier 2026 : The City à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris

SIXTION x BAARA – PFW Edition

WELCOME TO MAGIC CITY !

Pour la Fashion Week, SIXTION et BAARA débarquent avec une édition spéciale Magic City – hommage à Atlanta et à tout ce que cette ville légendaire apporte à notre culture. Deux salles, deux moods, une seule destination : Magic City.

Les collectifs Sixtion X Baara font leur soirée de la Fashion Week le 23 janvier 2026 à La Machine du Moulin Rouge !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 12 à 21 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T00:55:00+01:00

fin : 2026-01-24T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T23:55:00+02:00_2026-01-23T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/sixtion-x-baara-present-the-city/ https://fb.me/e/3JtwuYJBi https://fb.me/e/3JtwuYJBi



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

