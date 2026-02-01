SIXTION X FEELINGS : Love Edition le 14 février à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

SIXTION x Feelings – Love Edition

Après une première de l’année mémorable, on ne vous fait pas attendre plus longtemps…

Sixtion revient avec la LOVE EDITION x FEELINGS, un rendez-vous que les vrai·e·s amoureux·se·s de miel connaissent déjà !

> Saint-Valentin – 14.02.26

> 2 salles, 2 ambiances

Central : Afrobeats · Shatta · Dancehall · Bouyon · Amapiano · Hip Hop

Chaufferie : Feelings Take Over : RnB (old, new, slow jams), Zouk, Kompa pour faire monter la température.

LINE UP : TBA

Amoureux, amoureuses, célibataires assumé·e·s… See you soon :)

Les collectifs Sixtion et Feelings vous prépare une soirée Love Edition le 14 février 2026 à La Machine du Moulin Rouge !

Le samedi 14 février 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 15 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/sixtion-x-feelings-love-edition/ https://www.facebook.com/events/1691978441945442 https://www.facebook.com/events/1691978441945442



