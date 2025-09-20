SKA Party Villeneuve-Saint-Germain

SKA Party Villeneuve-Saint-Germain samedi 20 septembre 2025.

SKA Party

Villeneuve-Saint-Germain Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le 20 septembre, place à la SKA Party

Dès 19h, la brasserie vibre au rythme du ska, ce mélange explosif de rock, reggae et jazz qui met tout le monde de bonne humeur !

Au programme Katillers et Tree Kong pour vous faire danser toute la soirée, de la bonne restauration sur place pour reprendre des forces… et nos bières BNR pour trinquer comme il se doit ✨ .

Villeneuve-Saint-Germain 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 27 93 54 80

