SKAB school Stage skateboard Baby Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard Baby

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-09

Réservé aux 4-7 ans

14h-16h

Skatepark de Pau, 33 avenue Gaston Lacoste

Inclus

Prêt du matériel (casque, protections, skate)

Prévoir

Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.

Une arrivée 10 min avant le début du stage pour pouvoir s’équiper. .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86

