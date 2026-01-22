SKAB school Stage skateboard intensif Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard intensif

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-12

Stage skateboard intensif intermédiaire/confirmé

Stage destiné aux skaters skateuses semi autonome dans les déplacements souhaitant se perfectionner.

Apprentissage des figures de bases et franchissement de modules.

A partir de 7 ans.

Au programme Jeux, ateliers, exercices, entretien du matériel, culture skate…

10H-16H

Inclus

Prêt du matériel (casque, protections, skate)

Welcome Pack

Prévoir

Pic-nic midi

Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.

Une arrivée 10 min avant le début du stage. .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SKAB school Stage skateboard intensif

L’événement SKAB school Stage skateboard intensif Pau a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Pau