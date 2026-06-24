Skapal expose à L’Usine ! Uxegney

Uxegney

Skapal expose à L’Usine !

rue Victor Perrin Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Skapal questionne son époque et ses contemporains à travers ses séries et ses installations.

Dans Texturées , la peau devient paysage. Les plis racontent des saisons, les aspérités murmurent l’usure, la lumière révèle ce que l’on préfère parfois taire nous sommes matière et nous sommes que de passage.

Avec les projets Cube , l’espace se resserre, l’image se fait plus tendue. Les lignes enferment, structurent, compartimentent. L’humain y apparaît pris dans ses propres constructions… Sociales, mentales, économiques. Classer, posséder, dominer. Promettre pour mieux retenir. Sous l’esthétique maîtrisée affleure une inquiétude silencieuse et si nos systèmes étaient devenus nos cages ?

Originaire des Vosges, Skapal est artiste auteur photographe. Les arts visuels constituent le socle de sa démarche depuis toujours. Peinture, sculpture, collage, vidéo et arts graphiques nourrissent sa pratique photographique.

Les corps et les textures sont ses langages. Il les confronte, les superpose, les met en tension jusqu’à ce qu’apparaisse une image à la fois troublante et harmonieuse.

Les modèles, amateurs, offrent leur présence avec sincérité. Chaque œuvre naît d’une prise de vue réelle, sans filtres ni intelligence artificielle. Un choix assumé rester au plus près de la matière, du vivant, de l’imperfection.

Car au fond, le travail de Skapal ne parle pas seulement du temps ou du pouvoir. Il parle de nous. De ce que nous faisons des autres.

De ce que le temps fait de nous.Tout public

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rue Victor Perrin Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

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English :

Skapal explores her era and her contemporaries through her series and installations.

In Textur%E9es, skin becomes landscape. The folds tell of the seasons, the rough edges whisper of wear and tear, and the light reveals what we sometimes prefer to keep silent: we are matter, and we are merely passing through.

In the “Cube” projects, space narrows, and the image becomes more taut. The lines enclose, structure, and compartmentalize. Here, humanity appears trapped within its own constructions—social, mental, and economic. Classify, possess, dominate. Promise in order to better retain. Beneath the controlled aesthetic, a silent unease surfaces: what if our systems have become our cages?

Originally from the Vosges, Skapal is an artist and photographer. The visual arts have always formed the foundation of his artistic approach. Painting, sculpture, collage, video, and graphic arts nourish his photographic practice.

Bodies and textures are his languages. He juxtaposes them, superimposes them, and creates tension between them until an image emerges that is both unsettling and harmonious.

The models, who are amateurs, offer their presence with sincerity. Each work is born from a real photograph, without filters or artificial intelligence. A conscious choice: to stay as close as possible to the material, to life, to imperfection.

Because, at its core, Skapal’s work isn’t just about time or power. It’s about us. About what we do to others.

About what time does to us.

L’événement Skapal expose à L’Usine ! Uxegney a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION