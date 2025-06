SKAPUMP CHALLENGE VAUJANY Le Collet Vaujany 12 juillet 2025 07:00

Isère

SKAPUMP CHALLENGE VAUJANY Le Collet Espace Nature et Loisirs du Collet Vaujany Isère

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-13

2025-07-12

Vaujany à l’honneur d’organiser la 1ère édition du Skapum Challenge.



Une compétition de riding sur les espaces du Pumptrack et du Skatepark de l’Espace Nature et Loisirs du Collet.7



Une ambiance assurée en musique par un DJ toute la journée.

Le Collet Espace Nature et Loisirs du Collet

Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 72 37 info@vaujany.com

English : SKAPUMP CHALLENGE VAUJANY

Vaujany is honored to host the first edition of the Skapum Challenge.



A riding competition on the pump track and skate park of the Espace Nature et Loisirs du Collet.

A lively atmosphere is guaranteed by a DJ throughout the day.

German : SKAPUMP CHALLENGE VAUJANY

Vaujany hat die Ehre, die erste Ausgabe der Skapum Challenge zu organisieren.



Ein Riding-Wettbewerb auf dem Pumptrack und dem Skatepark des Espace Nature et Loisirs du Collet.7



Ein DJ sorgt den ganzen Tag für musikalische Unterhaltung.

Italiano : SKAPUMP CHALLENGE VAUJANY

Vaujany ha l’onore di organizzare il 1° Skapum Challenge.



Una gara di equitazione sulle aree Pumptrack e Skatepark dell’Espace Nature et Loisirs du Collet.7



Musica da DJ per tutto il giorno.

Espanol : SKAPUMP CHALLENGE VAUJANY

Vaujany tiene el honor de organizar el 1er Desafío Skapum.



Una competición de equitación en el Pumptrack y el Skatepark del Espace Nature et Loisirs du Collet.7



Música DJ durante todo el día.

