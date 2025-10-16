SKARRA MUCCI X MANUDIGITAL – ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin

SKARRA MUCCI X MANUDIGITAL Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CIRCUIT en partenariat avec STEPP’ISLAND présentent : SKARRA MUCCI x MANUDIGITAL_Dub/SoundSystemFigure incontournable du dancehall international, Skarra Mucci incarne un flow surpuissant et une versatilité vocale impressionnante.En tandem avec Manudigital, beatmaker français aux productions électro-reggae aiguisées, le duo fusionne riddims explosifs et lyrics incisifs pour enflammer les scènes avec une efficacité redoutable.Ce concert promet d’être un véritable voyage musical qui mélangera les genres à l’image de ces deux artistes !

ESPACE CULTUREL BUISSON Rue Ferdinand Buisson 50110 Cherbourg En Cotentin 50