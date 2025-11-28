DUO BADEN POWELL – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

DUO BADEN POWELL Début : 2025-10-02 à 12:30. Tarif : – euros.

Duo Baden Powell : Alison Pereira clarinette Philippe Baden Powell pianoPour la première fois sur scène en duo, Philippe Powell et Alison Pereira célèbrent la richesse du répertoire instrumental brésilien. Pianiste et clarinettiste de formation classique – l’un passé par l’École Normale Alfred Cortot à Paris, l’autre par le Conservatoire de Lyon – ils ont su bâtir des ponts entre la musique classique et populaire, nourris par leur double appartenance aux cultures brésilienne et française. Amis de longue date, ils se sont rencontrés il y a près de vingt ans lors d’un concert à Lyon et n’ont cessé depuis de se croiser et d’échanger autour de leur passion commune. Ce concert marque enfin leurs retrouvailles sur scène, autour d’un répertoire exigeant et lumineux, où se mêlent compositions originales et œuvres de figures emblématiques telles qu’Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Guinga et Baden Powell, ainsi que celles d’une génération héritière avec Hamilton de Holanda, Eduardo Neves et Yamandu Costa.Dans cette année 2025 placée sous le signe du Brésil en France, Philippe Powell et Alison Pereira rendent hommage à la grande dame des musiques populaires : la musique brésilienne.

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38