Skarra Mucci X Manudigital Saint-Quentin

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Skarra Mucci et Manudigital ensemble sur la scène de la Manufacture

Les deux figures emblématiques du reggae Skarra Mucci et Manudigital annoncent une tournée commune exclusive en 2025 !

Skarra Mucci, le toaster jamaïcain surnommé le Dancehall President , s’allie à Manudigital, qui s’est imposé comme l’un des plus grands producteurs d’Europe.

Au programme un live électrisant composé de tous leurs plus gros hits soigneusement orchestrés par les deux artistes. Porté par l’énergie communicative de Skarra Mucci et servi par la versatilité de Manudigital derrière ses machines, cette tournée va tenir toutes ses promesses.

Le duo proposera un show explosif oscillant entre reggae, dub et dancehall en passant par la bass music. Manudigital est capable d’enchainer sur scène ses tubes remixés à la sauce ragga-jungle et Skarra Mucci avec son flow imparable pose ses lyrics sur des riddims hip-hop dancehall. On n’aura pas le temps de s’ennuyer lors de ce concert qui mélangera les genres, à l’image de ces deux artistes

Lieu: La Manufacture, 8 rue Paul Codos, 02100 Saint-Quentin

Billetterie: https://billetterie.saint-quentin.fr/spectacle?id_spectacle=3426 20 .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

