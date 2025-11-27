Skarra Mucci X Manudigital Tours

Skarra Mucci X Manudigital

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 23:30:00

2025-11-27

Skarra Mucci x Manudigital

Les deux figures emblématiques du reggae Skarra Mucci et Manudigital annoncent une tournée commune exclusive en 2025 !

Skarra Mucci, le toaster jamaïcain surnommé le Dancehall President , s’allie à Manudigital, qui s’est imposé comme l’un des plus grands producteurs d’Europe.

Au programme un live électrisant composé de tous leurs plus gros hits soigneusement orchestré par les deux artistes. Porté par l’énergie communicative de Skarra Mucci et servi par la versatilité de Manudigital derrière ses machines, cette tournée va tenir toutes ses promesses.

Le duo proposera un show explosif oscillant entre reggae, dub et dancehall en passant par la bass music. Manudigital est capable d’enchainer sur scène ses tubes remixés à la sauce ragga- jungle et Skarra Mucci .

English :

Skarra Mucci x Manudigital

Reggae icons Skarra Mucci and Manudigital announce an exclusive joint tour in 2025!

German :

Skarra Mucci x Manudigital

Die beiden Reggae-Ikonen Skarra Mucci und Manudigital kündigen eine exklusive gemeinsame Tour im Jahr 2025 an!

Italiano :

Skarra Mucci x Manudigital

Le icone del reggae Skarra Mucci e Manudigital hanno annunciato un esclusivo tour congiunto nel 2025!

Espanol :

Skarra Mucci x Manudigital

Los iconos del reggae Skarra Mucci y Manudigital han anunciado una exclusiva gira conjunta en 2025

