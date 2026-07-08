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AGENDA · Messanges

Skate & grill moussu faim & soif Messanges

jeudi 30 juillet 2026 · moussu faim & soif · Messanges

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
moussu faim & soif
Adresse
101 chemin du pey de l'ancre
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif

Messanges

Skate & grill

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Mini skate park
Initiation surf skate avec Pacôme
DJ Set 20h 22h @djtaleco
Grillades
Mini skate park
Initiation surf skate avec Pacôme
DJ Set 20h 22h @djtaleco
Grillades   .

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50  lemoussu40@gmail.com

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English : Skate & grill

Mini skate park
Introductory skateboarding session with Pac%F4me
DJ set 8:00 p.m. 10:00 p.m. @djtaleco
Grilled food

L’événement Skate & grill Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS

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