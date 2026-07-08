Skate & grill moussu faim & soif Messanges

Informations pratiques

Messanges

Skate & grill

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Mini skate park

Initiation surf skate avec Pacôme

DJ Set 20h 22h @djtaleco

Grillades

Mini skate park

Initiation surf skate avec Pacôme

DJ Set 20h 22h @djtaleco

Grillades .

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

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English : Skate & grill

Mini skate park

Introductory skateboarding session with Pac%F4me

DJ set 8:00 p.m. 10:00 p.m. @djtaleco

Grilled food

L’événement Skate & grill Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS