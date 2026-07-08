Skate & grill moussu faim & soif Messanges
jeudi 30 juillet 2026 · moussu faim & soif · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Skate & grill
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Mini skate park
Initiation surf skate avec Pacôme
DJ Set 20h 22h @djtaleco
Grillades
Mini skate park
Initiation surf skate avec Pacôme
DJ Set 20h 22h @djtaleco
Grillades .
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
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English : Skate & grill
Mini skate park
Introductory skateboarding session with Pac%F4me
DJ set 8:00 p.m. 10:00 p.m. @djtaleco
Grilled food
L’événement Skate & grill Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS
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