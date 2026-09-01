Skate on stage avenue des Déportés et Fusillés Rochefort
samedi 26 septembre 2026 · avenue des Déportés et Fusillés · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Skate on stage
avenue des Déportés et Fusillés Skate Park Rochefort Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Les Tigers et LAMPLI unissent skateboard, musique live et food trucks pour un événement gratuit, festif et ouvert à tous, mêlant sport, culture et convivialité locale
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avenue des Déportés et Fusillés Skate Park Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 52 80 82 fiaviemineau17@gmail.com
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English : Skate on stage
The Tigers and LAMPLI are bringing together skateboarding, live music and food trucks for a free, festive event open to all, combining sport, culture and a sense of local community
L’événement Skate on stage Rochefort a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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