Skate on stage avenue des Déportés et Fusillés Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Skate on stage

avenue des Déportés et Fusillés Skate Park Rochefort Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Les Tigers et LAMPLI unissent skateboard, musique live et food trucks pour un événement gratuit, festif et ouvert à tous, mêlant sport, culture et convivialité locale

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avenue des Déportés et Fusillés Skate Park Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 52 80 82 fiaviemineau17@gmail.com

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English : Skate on stage

The Tigers and LAMPLI are bringing together skateboarding, live music and food trucks for a free, festive event open to all, combining sport, culture and a sense of local community

L’événement Skate on stage Rochefort a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan