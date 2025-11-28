Skate park session libre TÉLÉTHON Yssingeaux
Skate park session libre TÉLÉTHON Yssingeaux vendredi 28 novembre 2025.
Skate park session libre TÉLÉTHON
Montbarnier Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Skate park session libre à Montbarnier de 18h à 22h.
Montbarnier Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Skate park free session at Montbarnier from 6pm to 10pm.
German :
Skatepark Freie Session in Montbarnier von 18 bis 22 Uhr.
Italiano :
Sessione gratuita di skate park a Montbarnier dalle 18.00 alle 22.00.
Espanol :
Sesión gratuita de skate park en Montbarnier de 18.00 a 22.00 h.
L’événement Skate park session libre TÉLÉTHON Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire