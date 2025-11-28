Skate park session libre TÉLÉTHON

Montbarnier Yssingeaux Haute-Loire

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Skate park session libre à Montbarnier de 18h à 22h.

Montbarnier Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Skate park free session at Montbarnier from 6pm to 10pm.

German :

Skatepark Freie Session in Montbarnier von 18 bis 22 Uhr.

Italiano :

Sessione gratuita di skate park a Montbarnier dalle 18.00 alle 22.00.

Espanol :

Sesión gratuita de skate park en Montbarnier de 18.00 a 22.00 h.

L’événement Skate park session libre TÉLÉTHON Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire